Fit wie ein Turnschuh: Fürstin Charlène setzt auf besondere Ernährung

Die von der Fürstin bevorzugten Speisen spiegelten sich auch im Menü ihrer Hochzeit wider. Es wurden Fisch und Gemüse wie Paprika und Zucchini aus der Region serviert. Dazu gab es Obst und Dessertwein für den süßen Abschluss.

➤ Lesen Sie hier mehr: Alberts unehelicher Sohn Alexandre über sein Verhältnis zur Fürstenfamilie

Bei den Getränken verzichtet die Fürstin selbst aber auf unnötige Extras oder süße Säfte. "Ich trinke viel Wasser. Es ist wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen", fügte sie im Gespräch mit Women’s Health hinzu.

Obwohl sie Wert auf nährstoffreiches Essen legt, hält sich die ehemalige Profisportlerin aber an keinen strikten Ernährungsplan. Ein gelegentlicher Nachtisch gehört laut Charlène dazu. "Ein Dessert ab und zu ist gar nicht so schlecht", so Alberts Frau.