Prinzessin Kate angeblich kurz davor, wichtige Rolle aufzugeben

Die Krönung von König Charles III naht in großen Schritten. Am 6. Mai blickt die ganze Welt aber wohl nicht nur wegen der feierlichen Zeremonie in der Westminster Abbey nach London. Auch dem jüngste Sohn des neuen Monarchen - Prinz Harry - dürfte das Interesse der Öffentlichkeit sicher sein, auch wenn er er nur eine untergeordnete Rolle spielen und ohne seine Familie anreisen wird. Harry hatte sich mit dem Rest der Royals in den letzten Jahren überworfen.