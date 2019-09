Prinzessin Charlotte wird in der Schule anders genannt

Charlotte muss auf Titel verzichten

Die kleine Charlotte wird in der Schule nämlich anders genannt werden. Ein Pseudoym mussten sich William und Catherine allerdings nicht für ihre Tochter ausdenken. Denn es geht weniger darum, Charlottes Identität zu verschleiern, als ihr und den Lehrkräften den Schulalltag zu erleichtern. Charlottes offizieller Name wird also eingekürzt, Mitschüler und Lehrer werden sie schlicht Charlotte Cambridge nennen. Den eigenen Namen schreiben zu lernen, wird der Prinzessin so nebenbei wohl auch leichter fallen.