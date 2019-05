Warum trägt Herzogin Kate ständig Pflaster?

Der britische Boulevard spekuliert, dass sich Kate die Verletzungen an ihren Händen beim Gärtnern zugezogen hat, einem ihrer liebsten Hobbys. Das würde auch erklären, warum sie bei der Chelsea Flower Show bandagiert war. Denn dort hat die Herzogin höchstpersönlich Hand angelegt.

Der Buckingham Palast verweigerte eine Antwort auf die Anfrage von The Mirror , warum die Herzogin ständig mit Verletzungen an den Händen zu sehen ist: "Wir haben kein Kommentar zu den Pflastern" , hieß es in der Antwort. Der Grund dürfte also weiterhin Kates Geheimnis bleiben.

