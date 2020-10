Prinzessin Beatrice meldet sich mit "Unser neues Kapitel"-Posting zurück

Kapitel Eheleben

Drei Monate nach ihrer Trauung meldete sie sich nun mit einer Dankesbotschaft "an alle, die liebe Wünsche geschickt oder getweetet haben" auf Twitter zurück. "Edo und ich sind so glücklich, gemeinsam in dieses neue Kapitel zu starten" so die Prinzessin weiter.

In einem zweiten Posting bezog sich auf ihr Vintage-Hochzeitskleid, das sie von Queen Elizabeth II. geliehen hatte. Die Robe - eine Norman Hartnell-Anfertigung, die die Königin in den 60er-Jahren bei der Filmpremiere von "Lawrence von Arabien" in London getragen hatte - wurde eigens für Beatrice umgeschneidert. Es sei ihr eine "Ehre gewesen, das schöne Klein iher Großmutter zu tragen", so die Prinzessin auf Twitter.