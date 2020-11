Prinzessin Beatrice: Edoardo Mapelli Mozzi gibt ersten Einblick ins Liebesnest

Edoardo Mapelli Mozzi (37), Immobilienmogul und seit 17. Juli 2020 der Ehemann der britischen Prinzessin Beatrice (32), hat erste Details über das gemeinsame Heim verraten. In einem Interview mit Financial Times gab er an, was bei der Einrichtung für ihn nicht fehlen durfte: ein spezielles Trainings-Rad der Firma Peloton, die vorallem für jene vernetzten Fitness-Bikes mit großen Bildschirmen bekannt ist. Pelotons Fitness-Geräte gelten als teuer und sind wegen der Option, von zu Hause aus an virtuellen Fitnesskursen teilzunehmen, sehr beliebt. Edoardo und Beatrice sind nicht die einzigen, die in ein derartiges Rad investiert haben. David Beckham und Leonardo DiCaprio sollen ebenfalls welche besitzen.

Treffpunkt Küche

Sein Lieblingszimmer im gemeinsamen Liebesnest sei aber die Küche. "Ich habe mich wieder in das Kochen verliebt", so Mapelli Mozzi. "Sie ist das Epizentrum unseres Familienlebens. Wir kommen zu jeder Mahlzeit zusammen." Auch einen "kleinen Gemüsegarten" habe er jetzt mit Beatrice. Sein Sohn genieße es, miteingebunden zu werden. Der vierjährige Christopher stammt aus seiner früheren Beziehung mit der amerikanischen Architektin und Designerin Dara Huang.