Prinzessin Anne gab Meghan einst einen weisen Rat, den diese nicht befolgte

Laut einer namentlich nicht genannten Quelle habe sich Meghan allerdings nicht für Prinzessin Anne erwärmen können, so Sean. "Und Anne wusste immer, dass Meghan in der Welt der britischen Monarchie nur eine sehr kurze Beständigkeit haben würde."

Prinzessin Anne ist auch in einem Alter, in dem sie sich zur Ruhe setzen könnte, höchst beschäftigt. Zuletzt hatte sie etwa gemeinsam mit der Queen ein Hospiz in der Nähe von Windsor besucht. Im April besuchte sie im Zuge der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen den Commonwealth-Staat Australien. Unter anderem engagiert sie sich auch als Präsidentin des Kinderhilfswerks Save the Children. Anne ist in zweiter Ehe verheiratet mit Timothy Laurence, einem Marineoffizier. Aus ihrer ersten Ehe hat sie zwei Kinder, Zara Phillips und Peter Mark Phillips.