Harry und Meghan breiten Mantel des Schweigens über neueste Enthüllungen

Prinz Harry, der mittlerweile mit Herzogin Meghan in Kalifornien lebt, ist für sein gespaltenes Verhältnis zu den Medien bekannt. Insbesondere zur britischen Boulevard-Presse hegt er eine offene Feindschaft. Er macht die Blätter mit für den tragischen Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, verantwortlich und wirft ihnen auch vor, Meghan ähnlich schlecht behandelt zu haben. Doch mit Gerüchten um den Prinzen lässt sich offenbar viel Geld machen. Auch Adelsexperte und Autor Tom Bower thematisiert in seinem neuen vermeintlichen "Enthüllungsbuch" "Revenge" unter anderem Harrys und Meghans angeblich zerrüttetes Verhältnis zu seiner Familie. Dass sie sich dazu äußern, gilt aber als unwahrscheinlich.

Harry und Meghan "können nicht auf alles reagieren"

Aus einem nachvollziehbaren Grund: Adelsexperte Gareth Russell sagt gegenüber Us Weekly, dass Meghan und Harry eben "nicht zu allem Stellung beziehen können", denn "wenn sie auf jedes einzelne Buch oder jede einzelne Anschuldigung regieren, würde dies den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Sie hätten keine Freizeit und ihre mentale Gesundheit und ihr Wohlbefinden würde leiden." Dies sei laut Gareth auch verständlich: "Wenn man so berühmt ist wie der Herzog und die Herzogin von Sussex, wird es immer viele Spekulationen geben. Es tut niemandem, der in der Öffentlichkeit steht, gut, auf diese Behauptungen einzugehen."