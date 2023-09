Prinz Williams wenig herzliche Antwort auf Frage nach Harrys Geburtstag

Die zerstrittenen Brüder wurden zuletzt nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September des vergangenen Jahres Seite an Seite gesichtet. William, Kate, Harry und Meghan hatten sich mit Trauernden und Schaulustigen ausgetauscht, die sich an der großen Allee bei Schloss Windsor versammelt hatten, und schauten sich Blumen und persönliche Botschaften an, die vor dem Anwesen niedergelegt worden waren.

Harrys Geburtstag "nicht vergessen"

Tage später habe William einem Royal-Fan in einer wartenden Menge laut The Sun versichert, dass er Harrys Geburtstag nicht vergessen habe. Darauf angesprochen, habe Willam auch - recht trocken - gesagt: "Heute ist sein Geburtstag - da haben Sie vollkommen Recht."

