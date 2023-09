"Waren auf einmal da": Harry und Meghan speisten in deutscher Brauerei

Harry und Meghan seien völlig unangekündigt in der Brauerei "Im Goldenen Kessel" auf der Bolkerstraße mitten in der Altstadt aufgetaucht, sagte eine Sprecherin der Schumacher-Brauerei am Freitag. Sie hätten auch keinen Tisch vorbestellt. Die waren auf einmal da."

Das Paar habe mitten in der Brauerei gesessen. Allerdings hatte es Tage vorher schon Anzeichen gegeben, dass sich ungewöhnlicher Besuch in der Brauerei ankündigen könnte. So sei eine unbekannte Frau seit Tagen mehrmals in der Brauerei gewesen und habe sich dort alles angeschaut, sagte die Sprecherin. Als Harry und Meghan dann in das Gasthaus gekommen seien, sei die Frau dabei gewesen und habe einem Kellner gesagt, jetzt wisse er warum.