Prinz Williams ungesunde Essgewohnheit bei öffentlichen Auftritten

Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es scheint, dass der Prinz wie sein Vater Charles tickt, der bekanntermaßen kein Mittagessen isst. Die ungewöhnliche Angewohnheit des Monarchen wurde sogar von Clarence House in einer Liste von 70 Fakten anerkannt, die zum 70. Geburtstag von Charles im Jahr 2018 veröffentlicht wurde.

Ohne Erklärung lautete Nummer 20 der Faktenliste: "Der Prinz isst nicht zu Mittag."

Charles' früherer Pressesprecher, Julian Payne, sprach über die Essgewohnheiten seines Chefs und sagte gegenüber The Mirror: "Der König isst nicht zu Mittag. Eine frühe Lektion, die ich also gelernt habe, als ich mit ihm unterwegs war: Ein großes Frühstück zu sich nehmen oder etwas mitbringen", so Payne, der "immer ein paar Snackriegel" dabei hatte, damit Charles durchhalten kann. "Der Arbeitstag ist ziemlich unerbittlich."