William und Kate: Unliebsamer Vorfall überschattet Start ihrer Karibik-Reise

Der britische Prinz William (39) und seine Frau Herzogin Kate (40) haben gleich zum Auftakt ihrer Reise in die Karibik einen Besuch wegen Protesten absagen müssen. Wie der Kensington-Palast am Samstag bestätigte, wurde wegen "sensiblen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Gemeinschaft in Indian Creek" der geplante Besuch auf einer Kakaoplantage im mittelamerikanischen Belize "an einen anderen Ort verlegt".

Proteste: William und Kate sagen Besuch auf Kakaofarm ab

Medienberichten zufolge hatten Bewohner des Dorfes am Freitag gegen den für Sonntag geplanten Besuch demonstriert. Auf Bildern waren Menschen mit Plakaten zu sehen, auf denen unter anderem stand: "Prinz William, verlasse unser Land." Der Protest richtete sich den Berichten zufolge dagegen, dass für den Besuch eine Kakaofarm ausgesucht worden war, die Verbindungen zu Flora and Fauna International (FFI) hat.