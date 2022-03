Prinz Harrys Angst, von Meghan verlassen zu werden

Harrys Erklärung wurde von seinem damaligen Kommunikationssekretär, Jason Knauf, verfasst - nachdem Spekulationen um eine Beziehung des Royals mit der "Suits"-Darstellerin laut geworden waren.

"Prinz Harry macht sich Sorgen um die Sicherheit von Frau Markle und ist zutiefst enttäuscht, dass er sie nicht beschützen konnte. Es ist nicht in Ordnung, dass Ms. Markle nach nur wenigen Monaten Beziehung mit ihm einem solchen Sturm ausgesetzt ist", ließ dieser damals in Harrys Namen in einer vom Kensington-Palast veröffentlichten Statement erklären.