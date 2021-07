Prinz William und Herzogin Kate feiern Meilenstein

Ihren Instagram-Account hatten die Cambridges erst vor Kurzem gänzlich überarbeitet. Ihren Benutzernamen haben sie von "Kensington Royal" auf "Herzog und Herzogin von Cambridge" geändert. Das sei "informeller", so die Daily Mail. Auch ihr Profilbild haben William und Kate getauscht. Sie entschieden sich für einen privaten Schnappschuss, der letztes Jahr bei einem Besuch in Irland aufgenommen wurde - damit würden sie ihren Social-Media-Auftritt von seinem verstaubten Image befreien und ihm eine persönliche Note verleihen wollen, so britische Boulevardmedien. Während sie sich auf Instagram als glückliches Ehepaar präsentieren, haben die Cambridges zudem einen weiteren, progressiven Schritt gewagt: Im Mai William und Kate ihren eigenen Youtube-Kanal gestartet, um ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken zu stärken - und der Einsatz scheint sich auszuzahlen.