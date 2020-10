Prinz Harry: Weihnachtsfeiertage in England, aber ohne Meghan?

Harry soll schon länger überlegt haben, Weihnachten in England zu verbringen. Noch vor einem Monat hieß es, dass er und Meghan eine Reise nach Großbritannien in Betracht ziehen würden. "Es gibt viel Tradition, verbunden mit den Weihnachtsfeiertagen in seiner Familie. Er und Meghan haben das in der Vergangenheit gemocht", behauptete eine Quelle gegenüber Us Weekly. Dann wiederum wurden Gerüchte laut, dass die Sussexes Weihnachten in ihrer neuen Heimat Kalifornien zusammen mit dem befreundeten Paar David Foster und Katherine McPhee verbringen wollen.

Muss Meghan vor Gericht erscheinen?

Eine letzte Entscheidung scheint noch nicht gefallen zu sein. Ganz ausgeschlossen ist zudem auch nicht, dass Meghan selbst aus triftigen Gründen schon bald nach Großbritannien reisen wird müssen.

Am 11. Jänner 2021 beginnt im London ihre Gerichtsverhandlung gegen Associated Newspapers Limited wegen der Veröffentlichung von Auszügen eines Briefes Meghans an ihren Vater. Sollte die Herzogin persönlich vor Gericht erscheinen müssen - was britische Medien nicht ausschließen - müsste sie sich nach aktuellen Corona-Richtlinien vor dem Prozessauftakt zwei Wochen lang in Quarantäne begeben. Demnach müsste sie spätestens am 28. Dezember von den USA aus nach Großbritannin reisen. Silvester würden die Sussexes dann wohl in England verbringen.