Prinz Harry kehrt aus besonderem Grund in alte Heimat zurück

Der britische Prinz Harry wird in wenigen Wochen in seine alte Heimat Großbritannien reisen und dort an den "WellChild Awards" teilnehmen. Er fühle sich geehrt, so Harry in einem Statement. "Seit fast 20 Jahren verändert 'WellChild' das Leben von Kindern und Jugendlichen im gesamten Vereinigten Königreich und bietet Intensivpflege, die das körperliche, geistige und emotionale Wohlbefinden dieser Menschen und in den Vordergrund stellt. Der Mut und die Stärke dieser jungen Menschen - und die unermüdliche Hingabe derer, die sie unterstützen - inspirieren mich immer wieder", wird der Prinz zitiert.