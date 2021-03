Prinz Charles' letztes Geschenk an Prinzessin Diana

Nach den Demütigungen, die er durch Mortons Buch erlitten hatte, erwachte in Charles der Wunsch, seine Ehre wiederherzustellen - weswegen er einem BBC-Interview einwilligte. Auf die Frage, ob er seiner Frau seit der Hochzeit immer treu gewesen sei, räumte Charles darin allerdings ein: "Ja, natürlich. Bis unsere Ehe trotz unserer beiderseitigen Bemühungen unheilbar zerrüttet war."

Damit wurde Charles' langjährige Affäre mit seiner Jugendliebe Camilla Parker Bowles öffentlich bekannt. Diana selbst sollte 1995 im Interview mit dem BBC-Journalisten Martin Bashir auf das Verhältnis ihres Mannes zu sprechen kommen. "In dieser Ehe waren wir zu dritt. Also war es ein wenig überfüllt", erzählte die "Königin der Herzen" damals vor einem Millionenpublikum. Am 28. August 1996 wurde die Ehe des Prince und der Princess of Wales geschieden.