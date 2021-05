Popstar Ellie Goulding ist Mutter geworden

Auf emotionaler Ebene habe sie auch die Schattenseiten einer Schwangerschaft gesehen. "Es ist nicht immer heiter und du strahlst nicht die ganze Zeit", so Goulding. Sie habe dadurch mehr Respekt vor Frauen mit Kindern entwickelt. Sie freue sich darauf, Mutter zu sein, so Goulding weiter. Sie will aber auch weiter arbeiten. "Ich kann es gar nicht erwarten, wieder auf Tournee zu gehen."

Goulding und Jopling hatten im August 2019 nach über zweijähriger Beziehung in der mittelalterlichen Kathedrale von York rund 350 Kilometer nördlich von London geheiratet. Auch jede Menge Promis befanden sich unter den Gästen. Darunter Sängerin Katy Perry mit Orlando Bloom, Sänger James Blunt, Schauspielerin Sienna Miller sowie die Cousinen von Prinz William und Prinz Harry, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, mit ihrer Mutter Sarah Ferguson.