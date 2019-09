Pierce Brosnan findet, es ist Zeit für weiblichen James Bond

Für ihn selbst sei seine " James Bond"-Zeit eines der Highlights seiner Karriere gewesen. Nach wie vor würde er ständig darauf angesprochen, was wohl auch "bis zum Ende seiner Tage" so bleiben wird. Gerüchte, dass die britische Schauspielerin Lashana Lynch die neue 007 sein sollte, wurden mittlerweile wiederlegt - die 31-Jährige soll im neuen Film nur kurz Bond beerben.

Wann es tatsächlich so weit ist und die Agentenrolle überarbeitet wird, steht in den Sternen. Jetzt darf also erstmal nochmal Daniel Craig ran, bevor er in den Ruhestand geht - der 25. James Bond mit dem Titel "No Time To Die " kommt nächstes Frühjahr in die Kinos.