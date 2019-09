Klimakrise: Ex-"Bond" Pierce Brosnan wütend auf Trump

Thunberg ist zur Galionsfigur der internationalen Klimaschutzbewegung geworden, seit sie vor einem Jahr damit begann, regelmäßig vor dem schwedischen Parlament für Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu demonstrieren. Derzeit hält sie sich in New York auf, wo sie am 23. September an einem Klimagipfel teilnehmen will, zu dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeladen hat.