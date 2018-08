Liebe ohne Ablaufdatum: Pierce Brosnan und Keely Shaye

Ein Herz und eine Seele

Pierce Brosnan und seine Frau Keely Shaye Smith zählen den absoluten Traumpaaren Hollywoods. Vor 25 Jahren haben sie sich ineinander verliebt und sind noch immer ein Herz und eine Seele. Zum 25. Jahrestag hat der Ire nun auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem sich das Paar innig in die Augen blickt. Daneben schrieb er: "Thank you for the love my love of these past 25 years, onwards... 🌹❤️"". Der einstige Bond-Star und die TV-Reporterin lernten sich in den Neunzigern auf einer Strandparty in Mexiko kennen. 2001 heirateten sie in der romantischen Ballintubber Abbey in Irland.