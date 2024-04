Fälschungs-Vorwurf: Neues Foto von Königin Mary und Frederik wirft fragen auf

"Anlässlich der Thronbesteigung am 14. Januar 2024 wird nun das erste offizielle Gala-Porträt Ihrer Majestäten, des Königs und der Königin, veröffentlicht. Das Porträt zeigt Ihre Majestäten auf einer Gala mit dem Elefantenorden an Ketten und kann fortan unter anderem in staatlichen Institutionen aufgehängt gesehen werden, darunter in dänischen Botschaften und Konsulaten auf der ganzen Welt sowie auf dänischen Schiffen", wird in der Bildunterschrift erklärt. "Das Porträt wurde vom Fotografen Steen Evald im Grünen Salon der königlichen Empfangsräume im Schloss Christiansborg aufgenommen."