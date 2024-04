Vielsagende Fotos: Eisige Stimmung im Skiurlaub zwischen Mary und Frederik

Diese Fotos erwecken nicht den Eindruck einer idyllischen Auszeit: König Frederik X. und Königin Mary , die im Jänner den dänischen Thron bestiegen haben, wirkten während einer Reise im März nach Verbier, einem exklusiven Skigebiet in der Schweiz, sehr distanziert.

Mary ging im Skiurlaub auf Distanz

Frederik und Mary, in Wintermontur gekleidet, blicken auf den Fotos finster drein. Vor allem Mary wirkt genervt und so, als würde sie ihren Ehemann am liebsten ignorieren.