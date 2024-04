Erster Auftritt seit Kates Diagnose: Seltene Glücksmomente zwischen George und William

George, der als großer Fußball-Fan gilt, besuchte am Donnerstagabend zusammen mit seinem Vater William das Viertelfinale der UEFA Europa Conference League 2023/24, bei dem die Mannschaften Aston Villa und Lille OSC im Aston Villa Park in Birmingham gegeneinander spielten.

Zwischendurch gab es aber auch Momente, in denen William und George nachdenklich dreinblickten. Vor allem George wirkte nicht so unbeschwert wie bei früheren Auftritten, bei denen er ins Fußball-Stadion mit durfte.

Kurz vor Ostern hatte Kate in einer Videobotschaft die Öffentlichkeit über ihren gesundheitlichen Zustand aufgeklärt.

Kinder für Kate und William oberste Priorität

"Im Jänner wurde ich in London einer großen Bauchoperation unterzogen, und damals ging man davon aus, dass ich nicht an Krebs erkrankt sei", sagte die Prinzessin von Wales. "Die Operation war erfolgreich. Tests nach der Operation zeigten aber, dass Krebs vorhanden war. Mein Ärzteteam riet mir daher zu einer vorbeugenden Chemotherapie, und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung."

"Das war natürlich ein riesiger Schock, und William und ich haben alles getan, was wir konnten, um das im Interesse unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen", erzählte Catherine und fügte hinzu: "Wie Sie sich vorstellen können, hat das Zeit gebraucht. Ich habe Zeit gebraucht, um mich von der großen Operation zu erholen und mit der Behandlung beginnen zu können. Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um George, Charlotte und Louis alles in einer für sie angemessenen Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird."