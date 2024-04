Charles' Ex-Butler: Prinzessin Eugenie weigert sich, Königsfamilie zu entlasten

Offiziell gehört Prinzessin Eugenie nicht zu den arbeitenden Royals. Und das wird sich wohl so bald auch nicht ändern.

Ein ehemaliger Butler von König Charles III. behauptet jedenfalls, dass die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson keine weiteren Pflichten übernehmen möchte, während aufgrund der Krankheiten von König Charles und Prinzessin Kate Personalmangel in der "Firma" herrscht.

"Prinzessin Eugenie ist wahrscheinlich vorsichtig, wenn es darum geht, königliche Pflichten zu übernehmen, da dies Ihr ganzes Leben in Anspruch nimmt. Ich habe die Zeitpläne gesehen, und man kann es nicht ein- und ausschalten", verriet der ehemalige Butler des Monarchen gegenüber der New York Post.

Außerdem habe die Prinzessin von York generell andere Pläne.

"Eugenie ist sehr daran interessiert, ihre eigene Karriere zu machen, und das ist etwas, was ihr sehr am Herzen liegt – also ja, sie zögert wahrscheinlich, königliche Pflichten zu übernehmen", wird Harrold zitiert.

Prinzessin Eugenie, die kürzlich ihren 34. Geburtstag feierte, gilt als "nicht arbeitender Royal".

Charles Ex-Butler sagt aber voraus, dass sich das ändern und Eugenie noch ein hochrangiges Familienmitglied werden könnte - nur eben nicht in naher Zukunft.

Berichten zufolge steht Eugenie auch sowohl Prinz William als auch Prinz Harry nahe, was dazu führen könnte, dass sie die Rolle einer "Friedensstifterin" zwischen den beiden Brüdern übernimmt. "Eugenie steht William und Harry sehr nahe, das hat sie schon immer und sie wird es immer tun", so Charles' früherer Angestellter. "Ich bin mir sicher, dass sie, wenn sie könnte, wahrscheinlich versuchen würde, bei William und Harry die Friedenstruppe zu spielen."

"Ich weiß nicht genau, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht, wenn sie helfen kann, würde sie wahrscheinlich versuchen, zwischen den beiden zu intervenieren. Sie ist ihre Cousine und sie liegt ihr beiden sehr am Herzen", erzählte Harrold über die Prinzessin von York.