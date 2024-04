Meghans jüngster Schachzug konfrontiert Harry mit seinen größten Ängsten

Damit spielt Quinn auf Harrys Memoiren mit dem Titel "Spare" (zu Deutsch: "Reserve"), in denen sich der Herzog von Sussex unter anderem darüber beschwerte, an der Seite seines Bruders Prinz William , der ewige "Ersatzmann" gewesen zu sein. Während William auf eine Zukunft auf dem Thron vorbereitet wurde, spielte sein jüngerer Bruder eigenen Angaben zufolge die zweite Geige am Hof - und auch in den Augen seines Vaters Charles II.

"Die Ironie ist, dass Meghan, wenn es um die neue Marke geht, immer die Spitzenreiterin sein wird und Harry hinterherhinken wird – der arme Harry ist dazu bestimmt, immer der Zweite zu sein, aber dieses Mal in einem kommerziellen Unternehmen, das wäre für ihn vor 10 Jahren schrecklich gewesen", erzählt der Royal-Experte und Autor Tom Quinn gegenüber The Mirror.

"Harry ist besonders anfällig für den Schrecken, nichts zu tun zu haben – er wird Meghan dazu drängen, ihn so weit wie möglich in das einzubeziehen, was sie tut, aber Meghan braucht auch den Glanz, den ihre königliche Verbindung jeder kommerziellen Aktivität verleiht", lautet Quinns Fazit ."Das Paar braucht einander wirklich, besonders jetzt, wo sich die weltweite Sympathie nicht darauf konzentriert, wie die königliche Familie Meghan so schlecht behandelt hat, sondern darauf, wie Kate, das größte Kapital der königlichen Familie, an Krebs erkrankt ist."

Meghan ist als Schauspielerin mit der Serie "Suits" bekannt geworden und hatte früher einen Lifestyle-Blog mit dem Namen "The Tig". Mit American Riviera Orchard ist sie also ganz in ihrem Element.