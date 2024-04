Für bessere Heilungschance: Krebskranker Charles gibt lebenslange Essgewohnheit auf

"Als ich mit ihm unterwegs war, habe ich also schon früh gelernt, dass man ein großes Frühstück zu sich nehmen oder ein paar Snackriegel mitbringen sollte, um durchzuhalten", erinnerte sich Charles' früherer Angestellter an seine Arbeitstage mit dem König. "Der Arbeitstag ist ziemlich unerbittlich. Beginnend mit den Schlagzeilen im Radio und einem Frühstück mit saisonalem Obstsalat und Samen mit Tee", sagte Payne.

Als engagierter Umweltschützer achtet der Monarch bei seiner Ernährung außerdem auf den CO2-Fußabdruck der Speisen, die er zu sich nimmt. Der BBC sagte er im Jahr 2021, dass er sich an den meisten Tagen der Woche für pflanzliche Mahlzeiten entscheidet. "Seit Jahren esse ich an zwei Tagen in der Woche kein Fleisch und Fisch und an einem Tag in der Woche esse ich keine Milchprodukte", verrieet Charles über seine fleischarme Ernährung.