Stil-Kopie: Nicola Peltz wird zu Möchtegern-Version von Victoria Beckham

Vorbei sind die Zeiten in denen sich Victoria Beckham und die Frau ihres Sohnes Brooklyn in den Haaren gelegen haben.

Denn nicht nur was ihren Kleidungsstil betrifft, scheint sich Peltz an Beckha zu orientieren. Adleräugigen Beobachtern fällt auf, dass die 29-Jährige auch Beckhams Tanz-Moves kopiert.

"Es ist lustig, weil die 90er in Sachen Mode ein so großes Comeback erlebt haben, dass die Kinder nach einigen unserer Stücke von damals fragen", so Beckham im Interview. "Vor ein paar Jahren haben wir viele [Teile aus] unseren Kleiderschränken für wohltätige Zwecke verkauft, aber die Kinder können nicht glauben, was wir verkauft haben."

Die Schauspielerin hat in den letzten Jahren einige von Beckhams typischen Looks übernommen, darunter eine eher monochrome Garderobe, Lederkleidung und das Tragen ihrer Haare in einem tiefen, glänzenden Kastanienton. Beckham erzählte kürzlich gegenüber Vanity Fair, dass ihr 90er-Jahre-Look mittlerweile die Aufmerksamkeit ihrer Kinder und deren Partner auf sich gezogen hat, wobei Nicole Peltz offenbar ein besonderer Fan ist.

In letzter Zeit wirkt es aber so, als würde sich Peltz an der Garderobe ihrer Schwiegermutter bedienen. Seit einigen Monaten schon präsentiert sie sich vorzugsweise in Lederjacken - ein Look, den auch ihre Schwiegermutter in den 90er-Jahren gerockt hat.

So huldigte die Milliadärstochter bereits im Februar ihrer Schwiegermutter Victoria in einer extravaganten Dolce & Gabbana-Lederjacke in den Farben Blau, Schwarz und Weiß. Dabei handelte es sich um haargenau dasselbe Modell, welches die Fashion-Designerin im Jahr 2001 einmal ausgeführt hat, als Brooklyn noch ein Kleinkind war (zu sehen hier).