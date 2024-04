Palast teilt neues Foto von Charles' und Camilla: Drei versteckte Hinweise

Die Behandlung dauere zwar an, doch seine Ärzte seien "hinreichend zufrieden mit dem gemachten Fortschritt", hieß es. Charles sei "äußerst ermutigt, wieder einige öffentliche Pflichten wahrzunehmen und seinem medizinischen Team sehr dankbar für ihre anhaltende Pflege und Expertise", sagte ein Palastsprecher. Wie lange die Behandlung noch fortgesetzt werden muss, sei unklar, doch der bisherige Fortschritt sei "sehr ermutigend" und lasse die Ärzte positiv in die Zukunft blicken.

Palast teilt neues Foto von Charles und Camilla

Die Ankündigung erfolgte mit der Veröffentlichung eines bisher ungesehenen Fotos des Monarchen und seiner Frau Camilla auf Instagram. Das königliche Paar ist Arm in Arm in der Natur zu sehen. Charles strahlt seine Ehefrau an, während Camilla, gekleidet in ein blaues Kleid, in die Kamera lächelt und sich an ihren Ehemann schmiegt.