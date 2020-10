Phil Collins und die Chroniken seines dreifachen Ehe-Pechs

Collins sagte einmal, nach der Trennung von Cevey habe für ihn eine schwere Zeit begonnen, in der er zu viel Alkohol trank. Später aber habe er sich gefangen und sei ebenfalls nach Miami gezogen. Orianne sagte dem SonntagsBlick, ihre Liebe zu Phil Collins sei nie ganz erloschen. Ihr Ex-Mann habe ihr in den schwersten Stunden ihres Lebens zur Seite gestanden. Er sei immer für sie da gewesen, als es ihr nach einer Operation schlecht ging. "Ja, ich bin sehr glücklich, wieder mit Orianne und meinen beiden Söhnen Nicholas und Matthew zusammen zu leben", sagte der Brite 2016 in einem Interview mit dem deutschen Radiosender SWR3. "Wir haben beide eingesehen, dass es ein Fehler war, auseinanderzugehen, und diesen Fehler haben wir korrigiert." Er könne jetzt wieder ein Vater für seine Söhne sein. "Das ist ein wunderschönes Geschenk", sagte der Sänger, der nicht nur mit seiner früheren Band Genesis, sondern auch solo große Hits hatte ("In The Air Tonight", "You'll Be In My Heart").

Phil Collins wurde in den 80er Jahren berühmt und verkaufte mehr als 250 Millionen Platten. Damit zählt er zu den weltweit erfolgreichsten Musikern.