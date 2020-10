Marcos Nader über Dancing-Stars-Juror Balázs Ekker: "Das hat kein Mensch verdient"

„Das waren alles so angenehme Menschen, mit denen man sich einfach wirklich gut verstehen muss. Da kann man ja nur gute Laune verspüren.“ Keine gute Laune kam bei ihm aber bezüglich der Kritik und Wertung (nur ein Punkt) von Juror Balázs Ekker auf. Er meinte, Naders Samba wäre miserabel gewesen.

„Einen Punkt zu geben – das hat kein Mensch verdient. Was hätte er mir gegeben, wenn ich fünfmal mit dem Gesicht den Parkettboden aufgewischt hätte?“,fragt er sich. „Ich steh’ da drüber, für mich ist das kein Problem, aber wenn man zum Beispiel Natalia Ushakova anschaut: Die ist vor der Jury sehr, sehr ängstlich gestanden. Ob das der Sinn ist von einer Unterhaltungsshow, so zu verängstigen, weiß ich nicht. Da müsste man sich irgendwann mal was überlegen. Ich bin kein schlechter Verlierer, aber so was kränkt mich und regt mich ein bisschen auf. Ich bin einer, der aufs Menschliche schaut. Man muss immer aufpassen, was und wie man etwas sagt.“