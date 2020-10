Dancing-Stars-Juror Balázs Ekker spricht über seine strengen Bewertungen

Seine Zunge ist manchmal schärfer als jede ungarische Paprika-Salami. Dancing-Stars-Juror Balázs Ekker nimmt sich bei seiner Kritik kein Blatt vor den Mund, aber gefällt sich auch sehr in dieser Rolle.

So meinte er zu Boxer Marcos Naders Samba: "Das war nur Schmarrn, ein großer Schmäh, aber keine Samba. Das fand ich miserabel." Bumm, das saß - und als Draufgabe gab's auch nur einen Punkt.

"Ich bin nicht strenger als in den letzten Jahren, aber vielleicht war ich diesmal strenger als sonst. Es waren viele Sachen gar nicht so gut. In den letzten Wochen haben wir viele positive und schöne Überraschungen erleben dürfen, diesmal war es nicht so meines", so das "Jury-Krokodil" im KURIER-Gespräch.