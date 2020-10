Dancing Stars: Für diesen Promi hat es sich ausgetanzt

Am Freitagabend hieß es wieder Tanzschuhe an und auf gehts. Bei Dancing Stars fegten Promis und Profis wieder durch den ORF-Ballroom. Bei Dragqueen Tamara Mascara, die vergangene Woche ausschied, saß die Enttäuschung noch so tief, dass sie darauf verzichtete, als Gast im Publikum zu sitzen. Sie wurde von Tanzpartner Dimitar Stefanin vertreten.