Weiterer Schritt Richtung Krone: William und Kate treten in Elizabeths und Philips Fußstapfen

Während sich Prinz Philip mit 96 Jahren in den Ruhestand begeben hatte, will nun auch die inzwischen 94-jährige Queen von England offenbar kürzer treten. Insgesamt hat die britische Monarchin über 600 Schirmherrschaften. Einige Aufgaben sollen in Zukunft Prinz William und Herzogin Kate übernehmen, wie der Palast am Montag bekannt gab.

William und Kate treten in Elizabeths und Philips Fußstapfen

Auf der offiziellen Webseite des Buckingham-Palastes heißt es, dass Königin Elizabeth II. und ihr Mann zwei ihrer Schirmherrrenschaften an die Cambridges weitergeben.

"Die neuen Schirmherrschaften, Fauna & Flora International (FFI) und der British Trust for Ornithology (BTO), stehen im Einklang mit der langjährigen Arbeit des Herzogs von Cambridge zur Erhaltung und Unterstützung von Gemeinden, die ihre natürliche Umwelt für zukünftige Generationen schützen", heißt es.