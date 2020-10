Lily Collins verrät Alter ihres "Emily in Paris"-Charakters und Fans sind verärgert

Seit dem 2. Oktober 2020 ist die neue Serie "Emily in Paris" auf Netflix zu sehen. "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star erzählt darin die Geschichte der jungen Amerikanerin Emily Cooper, gespielt von der 31-jährigen Lily Collins, die es für einen neuen Job in einer großen Marketingagentur namens "Savoir" von Chicago nach Paris verschlägt.

Lily Collins: So alt ist Emily Cooper

Seitdem wundern sich Fans, wie sich Cooper eigentlich ihre beeindruckende und bestimmt sündhaft teure Garderobe leisten kann - trotz ihres jungen Aussehens. Und wie so ein junger Mensch an einen so renommierten Job herankommt. Nun hat Collins im Gespräch mit der britischen Vogue über ihren Seriencharakter aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei auch verraten, wie alt Emily eigentlich laut Drehbuch ist.

"Ich glaube nicht, dass ihr jemals ein spezifisches Alter gegeben wurde aber ich denke, sie kommt gerade frisch vom College", erzählte die Tochter von Musiker Phil Collins. "Ich würde sagen, sie ist so um die 22. Sie hat genug Erfahrung in ihrer Firma in Paris und hat sich den Respekt ihres Bosses bereits verdient. Sie ist zuvor in die Schule gegangen und hat Praktika absolviert."