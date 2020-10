"Trauer ist unermesslich": Robert Redford sucht nach Tod seines Sohnes Halt bei Familie

Ehefrau Kyle Redford nimmt Abschied

James Redford ist am Freitag im Alter von 58 Jahren an Leberkrebs gestorben. Seine Ehefrau Kyle hat vergangene Woche auf Twitter Abschied genommen. "James ist heute gestorben. Unsere Herzen sind gebrochen. Er hat ein schönes, einflussreiches Leben geführt und wurde von vielen geliebt."

"Als siene Frau, die 32 Jahre mit ihm verheiratet war, bin ich am dankbarsten dafür, dass wir gemeinsam zwei spektakuläre Kinder großziehen konnten", so die Witwe des verstorbenen Drehbuchautors. "Ich weiß nicht, was wir in den vergangenen zwei Jahren ohne sie getan hätten."

Dazu veröffentlichte Kyle Reford eine Reihe an Bildern, die James zusammen mit ihr und den gemeinsamen Kindern zeigen.