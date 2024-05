Peinliche Nachrichten geleakt: "Spice Girls" lästern über Victoria Beckham

Durchgesickerte Gespräche der ehemaligen "Spice Girls" Mel B, Geri Halliwell und Emma Bunton sorgen aktuell für Gesprächsstoff. Geleakte Gerichtsdokumente enthüllen wenig schmeichelhafte Aussagen und böse Bemerkungen über ihre frühere Kollegin Victoria Beckham.

Die "Spice Girls" formierten sich 1994 in London und veröffentlichten 1996 ihre Debütsingle "Wannabe", die in über 30 Ländern auf Platz 1 der Charts landete und der Band internationale Bekanntheit verschaffte. Die britische Band verkaufte in ihrer Karriere bisher mehr als 85 Millionen Tonträger. Nach dem Ausstieg Halliwells im Jahr 1998 und der Ankündigung einer Bandpause 2001 starteten die Mitglieder jeweils Solokarrieren

Läster-Attacke auf Victoria Beckham Als Victoria Beckham vor wenigen Wochen ihren 50. Geburtstag zelebrierte, waren neben anderen namhaften Stars wie Tom Cruise auch ihre früheren Band-Kolleginnen Geri Horner, Emma Bunton, Melanie Chisholm und Melanie Brown mit von der Partie. Die Damen scheinen sich inzwischen also wieder gut zu verstehen. In der Vergangenheit soll es aber immer wieder zu Spannungen gekommen sein - was auch jüngste Berichte belegen.

Mehrere ehemalige Mitglieder der "Spice Girls" sollen diese Woche "wütend" gewesen sein, nachdem unschöne Details aus einem Gespräch in Gerichtsdokumenten im Rahmen eines Verleumdungsfalls in den USA aufgetaucht waren. Laut The Sun soll etwa Mel B ihren Bandkollegen Haliwell und Bunton während einer Diskussion über eine Band-Reunion mitgeteilt haben, dass "Wohltätigkeit nicht die Rechnungen bezahlt."

Dessen nicht genug. Wie es scheint, sollen die Sängerinnen auch über Victoria Beckham recht böse abgelästert haben. In einer Reihe von E-Mails soll über das Verhalten von Victoria Beckham im Rahmen der "Viva Forever!"-Musicalpremiere am 11. Dezember 2012 gelästert worden sein, welches auf den größten Hits der Spice Girls basiert. Die Modedesignerin verspätete sich damals um fünfzehn Minuten, da sie im Stau stecken geblieben war. Als sie ankam, habe sie beschlossen, getrennt vom Rest der Band zu sitzen und mit ihrem Mann David Beckham und ihren Kindern zwei Reihen hinter den anderen "Spice Girls" Platz zu nehmen. Vor allem Mel B soll dies als Brüskierung aufgefasst haben, wie Gerichtsdokumente belegen. Konkrete Details darüber, was über Victoria Beckham gesagt wurde, wurden zwar bisher nicht veröffentlicht, dennoch meint ein Insider: "Das ist für die Mädchen äußerst peinlich, da es nicht genau zu ihren Kernbotschaften passt." "Aber offensichtlich ist das jetzt schon ein paar Jahre her und seitdem haben sie sich alle [...] versöhnt." Die Daily Mail spricht von einem "gehässigen Streit", welcher für die Spice Girls eine Peinlichkeit darstellt und nimmt an, dass weitere unangenehme Enthüllungen zu erwarten sind. Die britische Zeitung fragt sich außerdem, ob das Verhältnis der Spice Girls aufgrund der jüngsten Enthüllungen in Gefahr sein könnte - was ein Insider aber dementiert: "Sehen Sie sich nur an, wie glücklich sie im April zusammen waren, als sie Victorias 50. Geburtstag feierten und nach ein paar Drinks gemeinsam ihre größten Hits sangen. Das Kriegsbeil ist endgültig begraben."