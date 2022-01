Gleich mehrere Kinder für Hotel-Erbin Paris Hilton und Ehemann Carter Reum

Paris Hilton und Carter Reum: Frisch verheiratet

Hilton und ihr Mann Carter Reum hatten im November 2021 geheiratet. Der Realitystar gab auf E! News Einblicke in ihre "Märchenhochzeit": Film- und Popstar Demi Lovato sang "I Will Always Love You", Star-DJ Diplo legte auf. Hilton trug ein neon-pinkes Kleid, alle anderen Gäste trugen ebenfalls Neonfarben. "Das unglaublichste Hochzeitswochenende ever", kommentierte Hilton die Party.