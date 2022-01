Womit die Söhne von Austropop-Star Rainhard Fendrich so richtig durchstarten

Jetzt tritt auch sein Bruder, Florian Fendrich, ins Rampenlicht, denn die beiden haben gemeinsam das Band-Projekt "8WS" (Instagram: 8ws_official) gestartet. "Es war eigentlich aus Langeweile heraus. Wir waren auch eingesperrt, wie wir alle und haben angefangen, gemeinsam ein bisschen Musik zu machen, Klavier zu spielen, auf der Gitarre zu jammen, und das hat uns ur getaugt und dann haben wir beschlossen, unser kleines Studio ein bisschen aufzupeppen, und wir haben angefangen, eigene Songs zu schreiben", so Lucas.

Mittlerweile wurde auch schon die erste Single "Don’t Say You" veröffentlicht. "Der Flo und ich waren immer schon Fans von den 80ern. Es sind so viele gute Songs in dieser Zeit geschrieben worden. Indie-Pop fanden wir immer schon cool, einfach zu mischen mit ein bisschen neueren, moderneren Sounds, also 80er-Jahre-Synth-Pop (Synthesizer-Pop, Anm.)", erklärt Lucas.