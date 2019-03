Pamela Anderson geht mit Reality-TV-Shows hart ins Gericht

Was der Anlass für das aktuelle Statement war, verrät Anderson in ihren Tweets nicht.

Anderson trat öfter im Reality-TV auf

Pamela Anderson selbst stand bereits für "Dancing With The Stars" vor der Kamera und trat bei mehreren internationalen Versionen von " Promi Big Brother" als Gaststar auf. Ihre letzte Teilnahme an einem Reality-TV-Format liegt inzwischen aber bereits sechs Jahre zurück.