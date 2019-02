Was Pamela Anderson über Kurz bei Trump zu sagen hat

Am kommenden Mittwoch startet das 15. Elevate Festival in Graz. Zur Eröffnung wird Anderson erwartet.

In ihrem Tweet teilte sie außerdem einen Artikel der Washington Post mit dem Titel: "Wir wollen entscheiden, wer nach Österreich kommen darf". Das Zitat stammt von Bundeskanzler Kurz.

Die ehemalige Seriendarstellerin scheint mit der Migrationspolitik beider Politiker wenig anfangen zu können.

Politische Betrachtungen

Die gebürtige Kanadierin nutzt ihre Berühmtheit vor allem um für Tierschutz und Klimaschutz einzutreten. Das Ex-Playmate hat sich zuletzt allerdings öfters auch politisch zu Wort gemeldet und ihre Betrachtungen zur amerikanischen und zur europäischen Politik mit der Öffentlichkeit geteilt.

Im Dezember schrieb sie in Anspielung an die rechte Migrationspolitik von Italiens Innenminister Matteo Salvini, die Situation in Italien erinnre sie an die 30er Jahre.