Kurz in den USA: Nahost-Krise in kleiner Runde zum Schluss

Es war wie erwartet der privateste und möglicherweise auch der interessanteste Termin der dreitägigen Washington-Visite von Sebastian Kurz.

Mittwoch Abend, nach einem Empfang in der österreichischen Botschaft in der Hauptstadt, verabschiedete sich der Kanzler frühzeitig zu einem Dinner beim wahrscheinlich wichtigsten Beraterpaar von US-Präsident Trump: Ivanka Trump und deren Ehemann Jared Kushner. Zu viert, mit Trevor Traina, US-Botschafter in Österreich, aß man in der Villa der Kushners im ebenso grünen wie noblen Nordwesten Washingtons zu Abend und plauderte dabei vor allem über ein Thema: Die Nahost-Krise.