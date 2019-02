Warum der Kanzler hat keine Vermittlerrolle EU-USA hat

Kanzler Sebastian Kurz hat einen wirklich glühenden Fan – Trevor Traina, den US-Botschafter in Wien. Der Millionär mit guten Kontakten ins Weiße Haus berichtete nach dem Treffen zwischen Kurz und dem US-Präsidenten: Donald Trump habe gegenüber dem Kanzler „seine Wünsche an Europa zum Ausdruck gebracht und hofft, dass Kurz eine Antwort organisieren kann.“ Traina beförderte also den von ihm stets hochgelobten jungen Kanzler flugs in die Rolle eines Vermittlers.

Einen solchen hätten die Europäische Union und die USA tatsächlich auch nötig. Die Beziehungen zwischen Brüssel und Washington sind frostig. Alle Versuche von Deutschlands Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron, freundschaftliche Bande zum schwierigen Herrn des Weißen Hauses zu knüpfen, gingen gründlich daneben.

Der Kanzler nutzte die freigewordene Nische, fand Eintritt ins Herz der Weltmacht, das müssen ihm viele andere europäische Regierungschefs erst einmal nachmachen. „Er hat für die Zukunft wertvolle Kontakte geknüpft, nicht nur jene mit Trump, sondern auch mit den Kushners, mit Außenminister Pompeo und der gesamten näheren Umgebung des Präsidenten“, sagt Stefan Lehne, ehemaliger österreichischer Diplomat und nunmehriger Mitarbeiter am Think tank Carnegie Europe. „Als reinen Foto-Termin kann man das Treffen zwischen Trump und Kurz jedenfalls nicht abtun.“

Zum Vermittler zwischen Trump und der EU aber macht ihn das auch nicht. Den direkten Draht in Bezug auf den derzeit größten Streitpunkt zwischen der EU und den USA – der drohenden Einführung von US-Strafzöllen auf europäische Autoimporte –, diesen Draht gibt es bereits. Er läuft zwischen Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Vor dem Treffen mit dem US-Präsidenten hat Kurz den EU-Kommissionschef informiert, nach dem Treffen ebenso. Zu verhandeln hatte Kurz im Handelsstreit gar nichts.