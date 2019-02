Israel: Netanjahus scheinbar sicherer Sieg wackelt

Den Wählern zeigt sich die Partei mit drei Ex-Armeechefs in ihrer Führungsriege als Garant für pragmatische Sicherheitspolitik. Gantz war von 2011 bis 2015 Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte und zuvor von 2005 bis 2007 Oberbefehlshaber des Israelischen Heeres. Er hatte erst im Dezember seine Partei Widerstandskraft für Israel gegründet, die in Umfragen auf den zweiten Platz vorrückte.

Der frühere Verteidigungsminister Moshe Yaalon hat sich der Partei angeschlossen. Auch der ehemalige Generalstabschef Gabi Ashkenazi wird mit von der Partie sein.

Yair Lapid ist Gründer und Vorsitzender der oppositionellen Zukunftspartei (Yesh Atid). Er wird in Israels liberaleren Kreisen seit Jahren als politische Hoffnung gehandelt. Die Zukunftspartei spricht sich für einen demilitarisierten Palästinenserstaat aus. Allerdings sollen dabei die großen Siedlungsblöcke im Westjordanland Teil Israels bleiben sowie ganz Jerusalem die Hauptstadt des Landes sein.

Netanjahus Auftreten als „Mr. Sicherheit“ findet jedenfalls vor allem mit der Gantz-Partei in dem neuen Bündnis ein schweres Gegengewicht.

Erste Versuche Netanjahus, dies auszugleichen, kamen nicht besonders gut an. So beschuldigte er Gantz, in einer Militärkommission zusammen mit US-Generälen 2014 geheime Empfehlungen für Friedensverträge vorgelegt zu haben. Strittig ist ein Versuch Netanjahus, eine Liste kleiner rechter Parteien anzuregen. Allein hätten diese Parteien kaum die Sperrklausel überwunden. Netanjahu versprach ihnen dafür sogar Ministerien in einer zukünftigen Rechtsregierung. Doch die offen rassistisch auftretende Partei „Jüdische Macht“ könnte dadurch ins Parlament gelangen. Auch in Netanjahus Likud gab es dafür Kritik.

Auf der Linken könnte die jetzt alles überschattende neue Mitte ebenfalls noch eine gemeinsame Liste zwischen Sozialdemokraten und der linksliberalen Merez-Partei bringen. Beide Parteien gerieten in Umfragen bereits gefährlich nah an die Sperrklausel.