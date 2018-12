Pamela Anderson zieht über Italiens Innenminister Salvini her

Salvini, der sich als "Baywatch"-Fan bezeichnete, reagierte gelassen auf die Kritik.

" Pamela Anderson wird nicht an der Lega-Demonstration am Samstag in Rom teilnehmen", so der Lega-Chef. Er bezog sich auf eine Großveranstaltung seiner rechten Partei zur Unterstützung der Regierung, die am Samstagnachmittag auf der zentralen Piazza del Popolo geplant ist. Tausende Lega-Aktivisten aus ganz Italien werden zur Kundgebung erwartet.

Für die Demonstration hat Salvini eine Werbekampagne geschaltet, in der er seine Rivalen als "Testimonials" einsetzt. Bei der von Salvinis Kommunikationsguru Luca Morisi entworfenen Kampagne werden Plakate mit Fotos von Salvini-Gegnern gezeigt - wie jene der Ex-Premiers Mario Monti und Matteo Renzi, oder des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. "Er wird am Samstag nicht dabei sein", steht auch beim Foto des Starjournalisten Roberto Saviano, einem Erzfeind Salvinis. Auf weiteren Lega-Plakaten ist Macron abgebildet.