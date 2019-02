Pamela Anderson beim Elevate Festival: Ehemaliges Playboy Bunny gibt sich politisch

Noch vor der offiziellen Zeremonie ist das 15. Elevate-Festival für Musik, Kunst und politischen Diskurs am Mittwoch in Graz gestartet. Der Stargast des heurigen Festivals, die US-kanadische Schauspielerin und Aktivistin Pamela Anderson, nahm an einer Präsentation des Netzwerks Demokratie in Europa (DIEM25) teil, das mit acht Partnerparteien bei der Europawahl Ende Mai antritt.

Anderson und die zwei anderen Podiumsgäste, der kroatische Philosoph Srecko Horvat und die österreichisch-deutsche Politikerin Daniela Platsch richteten einen flammenden Appell an die Öffentlichkeit, alles zu tun, um die ihrer Meinung nach möglicherweise unmittelbar bevorstehenden globalen Zusammenbruch noch zu vermeiden - oder durch entschlossenes Handeln zumindest ein paar Jahre mehr zu gewinnen. Platsch, die den Österreich-Ableger von DIEM25 "Der Wandel" vertrat, und Horvat treten auf den Plätzen drei und zwei hinter dem früheren griechischen Finanzminister und Volkswirtschaftler Yannis Varoufakis auf einem deutschen Ticket bei den EU-Wahlen an.