Opernball 2019: Das größte Fest des Jahres im Live-Ticker

Einen wunderschönen guten Abend aus dem KURIER-Newsroom! Während sich das Who is Who der Promi-Szene, die nationale und internationale Polit-Elite und die diesjährigen Debütantinnen und Debütanten am 63. Wiener Opernball amüsieren, haben wir das Vergnügen, Sie im Live-Ticker durch den Abend zu begleiten. Meine Wenigkeit (Elisabeth Mittendorfer), die Kollegen Peter Temel, Georg Leyrer und Philipp Wilhelmer tickern durch den Abend. Maria Zelenko präsentiert Ihnen die schillerndsten Kleider. Elisabeth Spitzer fängt den Tratsch und Klatsch vom Ball für Sie ein. Vor Ort sind außerdem Lisa Trompisch und Ida Metzger unterwegs. Fotografisch halten Jürg Christandl, Jeff Mangione und Karl Schöndorfer den Abend fest. Wir sind bereit, es kann losgehen!