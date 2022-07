Öffentlichkeit in die Irre geführt? Prinz Harry verbucht Sieg vor Gericht

Der britische Prinz Harry hat in einer Verleumdungsklage gegen den Verlag der Mail on Sunday einen ersten Sieg verbucht. Der Londoner High Court gab dem 37-Jährigen Royal am Freitag grundsätzlich Recht - demnach war ein Artikel über Harrys Bemühungen, weiterhin Polizeischutz in Großbritannien zu erhalten, potenziell verleumderisch.