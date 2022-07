Mathias Lauda über Papa Niki Lauda: "Er war nicht immer der beste Vater"

Vor drei Jahren ist "Formel 1-"Legende Niki Lauda verstorben. Im Interview mit Tom Walek ("Walek wandert" am Sonntag ab 9 Uhr auf Ö3) spricht nun Sohn Mathias Lauda (41) über seinen Papa. "Mein Vater war immer mein größtes Vorbild, ich wollte als Kind immer so sein wie er. Aber er war nicht immer der beste Vater, weil du kannst nicht in deinem Beruf so viel Erfolg haben wie mein Vater und immer zuhause sein. Mein Vater war einer, bei dem Nummer 1 immer die Arbeit war."

Mathias Lauda hätte auch unter seinem berühmten Nachnamen gelitten. "Ich war extrem schüchtern als Kind. Und ich habe es gehasst, wenn Leute gesagt hab: 'Schau, das ist der Sohn von Niki Lauda.' Es ist nicht einfach als Sohn von jemandem aufzuwachsen, der im Land so berühmt ist und so einen starken Namen hat – und auch so eine starke Persönlichkeit ist. Das war mir als Kind sehr unangenehm."