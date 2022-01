Was Niki Lauda einst der Kitzbüheler Kult-Wirtin Rosi Schipflinger hinterließ

Und auch auf einer der Wände in den Sonnbergstuben hängt eine ganz besondere Botschaft von Niki an Rosi. "Mein Team wollte wissen, warum die Promis in die Sonnbergstuben gehen und er hat ganz schlicht und einfach geschrieben: 'Weil die Rosi da ist'. Süß, oder?", ist sie immer noch ganz hin und weg.

Obwohl heuer fast nix los ist in Kitz, haben sich doch auch einige Namen aus der Promiwelt angekündigt. Wer das sein wird, kann Rosi Schipflinger allerdings noch nicht verraten. "Ich habe eine Vermutung, aber die melden sich nie mit dem richtigen Namen an", schmunzelte sie.